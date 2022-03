Oekraïner steekt snelweg bij Asten over vanwege autopech, blijkt met gezin al zes dagen op de vlucht

Ze hadden niks in Deurne, alleen een dor grasveld en een waterplas: ,,Maar eigenlijk hadden we alles’

DEURNE - Ze hadden geen Efteling. Nee, het enige wat zij hadden was Sientjes Hei. Een dor grasveld en een afgraving om in te zwemmen, vernoemd naar veenarbeider ‘t Vuil Sientje. De Deurnese muzikanten Tonny Wijnands en Jan van Haandel groeiden er mee op en maakten er nu een nummer over. ,,We hadden niks, maar we hadden alles.”

