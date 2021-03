OJC Fuse in Bakel wil eigen gezicht behouden

BAKEL - Het gebouw aan de Dorpsstraat nummertje 25 in Bakel staat inmiddels te koop. Maar als het aan de vrijwilligers van OJC Fuse zelf ligt, blijft het open jongerencentrum ook in de toekomst hier gevestigd. Meeverhuizen naar de nieuwe Huiskamer van Bakel, naar het MFA? Dat zien ze absoluut niet zitten.

,,Dat is echt uitgesloten", zegt Thijs Rutten gedecideerd. ,,We hechten bij de Fuse heel erg aan een eigen gezicht, een eigen identiteit en bovendien een eigen voordeur. In de nieuwe multifunctionele accommodatie die het gemeentebestuur gaat bouwen, is dat allemaal niet mogelijk. Dan zouden we in de massa opgaan. Daarom hebben we nee gezegd tegen het verzoek om daar naar toe te verhuizen.”

Gesprekken over de toekomst

Rutten is lid van de raad van toezicht van het Bakelse jongerencentrum en direct betrokken bij de gesprekken die gevoerd worden met het gemeentebestuur over de toekomst van de Fuse. Die toekomst is in het geding gekomen nu het college van B en W besloten heeft om - als de gemeenteraad daar in april mee instemt - op de hoek van de Dorpsstraat en de Viltstraat een Huiskamer voor Bakel te laten bouwen.

In dat nieuwe gebouw moet nagenoeg het gehele sport- en verenigingsleven van Bakel ondergebracht worden. Daarmee geeft het gemeentebestuur gehoor aan de oproep van het dorpsoverleg De Stem van Bakel van een paar jaar geleden om zo voor meer leven in het centrum te zorgen, en daarmee Bakel leefbaar te houden.

Mee moeten verhuizen

Het directe gevolg van die beslissing is dat ook de Fuse mee zou moeten verhuizen. Het jongerencentrum zit echter al sinds begin jaren tachtig aan de Dorpsstraat, pal naast de kerk en precies tegenover de plek waar de nieuwe Huiskamer moet komen, de hoek van de Dorpsstraat en de Viltstraat. Tot volle tevredenheid van bestuur en vrijwilligers en de uit de Fuse voortgekomen stichting Streetrock. Die organiseert jaarlijks voor de deur van de Fuse het succesvolle gelijknamige popfestival.

,,Wij hebben daarom aan het gemeentebestuur gevraagd of het mogelijk is om toch in ons huidige onderkomen te blijven", zegt Rutten (43). ,,Het gebouw staat nu te koop, en de gemeente heeft daarom besloten dat kandidaat-kopers die mogelijkheden zien om de Fuse ook een plek te geven de voorkeur krijgen. De vraag is natuurlijk of wel dat lukt, of er wel ondernemers zijn die daartoe kans zien.”

Een einde komen

Lukt dat niet, dan vreest Rutten voor het voortbestaan van het OJC. ,,Het zou erg jammer zijn als er dan na meer dan vijftig jaar op deze manier een einde moet komen aan de Fuse. En dat terwijl we toch duidelijk een rol in het Bakelse gemeenschapsleven hebben. Financieel draaien we voor een groot deel op activiteiten voor de oudere jongeren, maar daarnaast hebben de laatste tijd ook steeds meer jongeren de weg naar de Fuse weten te vinden.”