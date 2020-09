Oktoberfest biedt Laarbeek alternatief met verrijdbaar podium

Omdat het niet de bedoeling is dat er teveel mensen op het evenement afkomen, zijn er wel wat restricties. Het verbod op de verkoop van drank is er een van, hoewel de omliggende horeca natuurlijk wel iets zouden mogen schenken. De straten worden ervoor afgezet, politie is in de buurt om alles in de gaten te houden en de optredens duren maximaal een half uur.

De gemeente Laarbeek heeft een vergunning verstrekt, maar als er teveel groepsvorming is, moet de politie ingrijpen. ,,Als we merken dat het echt te druk wordt, rijden we verder", zegt bestuurslid Hein van Brug Klok. Voor de organisatie is het evenement ook een try out. ,,We proberen creatief met de restricties om te gaan. Wie weet is dit ook voor de toekomst een uitkomst.”