Oliesjeiks verzot op mandarijneendjes uit Ommel

OMMEL - Zijn witte mandarijneendjes zij geliefd bij oliesjeiks in Dubai. Echt rijk wordt de 71-jarige Ommelnaar Jos van Ruijven niet van de verkoop van zijn watervogels. Daar is het hem ook niet om te doen. ,,Als ze maar goed in hun vel zitten.”

Het is de eerste vraag die vaak aan Jos van Ruijven wordt gesteld: staan de oliesjeiks in hun witte gewaden bij hem op de stoep? Nee dus. De Ommelnaar verkoopt zijn fraaie watervogels aan een opkoper, iemand die dieren verhandeld naar dierentuinen over de hele wereld. Naast de kleine eendjes heeft de man wiens identiteit door Van Ruijven geheim gehouden wordt ook grote dieren als neushoorns en lama’s.

,,De dieren komen via mijn opkoper goed terecht. Ik werk al tien jaar met hem”, zegt Van Ruijven. ,,Die man koopt al mijn watervogels op en dan ga ik niet op Marktplaats leuren om een tientje meer te krijgen. Ik wil niet mensen van allerlei pluimage aan mijn deur hebben. Het is bovendien leuk om te zien dat ze over de hele wereld terecht komen.”

In Dubai zijn ze volgens de Ommelnaar gek op alles wat wit is. Waar dat door komt, Van Ruijven heeft geen enkel idee. Op televisie heeft hij wel eens beelden gezien van zijn watervogels in Dubai. Hij vindt het leuk, verder blijft hij er uiterst nuchter onder. ,,Ik weet echt niet wat de sjeiks ervoor betalen via een handelaar. Ik weet wel dat ze veel meer betalen dan wat ik ervoor krijg. Ik fok puur voor de hobby.”

Uitgegraven

Dat deert de Ommelnaar niet. Hij vindt het veel belangrijker dat zijn 24 watervogels goed in hun vel steken. Hij steekt dagelijks veel tijd en energie in het voeren van de dieren en het schoonhouden van de kooien in zijn achtertuin. Allemaal aangelegd na een bezoekje in 2003 aan de vogelmarkt in het Belgische Mol. Daar kocht Van Ruijven zijn eerste koppel eendjes en sindsdien is hij verzot op de watervogels. ,,Ik had toen nog geen vijver, dus mijn vrouw vroeg al wat ik met die eendjes moest. Toen heb ik zelf een vijver uitgegraven en heb ik de kooien gemaakt. Later heb ik nog grond aangekocht van buren en heb ik uitgebreid.”