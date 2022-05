Oliver in theater De Eendracht in Gemert: een uitdagende productie met veel tegenslag

De audities vonden plaats in juni 2019 en de repetities startten in november van dat jaar. Maar zoals overal bracht Covid-19 er behoorlijk de klad in. ,,Toen we ruim twee jaar later eindelijk weer konden starten, konden veel gecaste spelers, waaronder nogal wat jongeren, niet meer meedoen. Ze hadden goede redenen zoals afstuderen, de baard in de keel of zwangerschap of gewoon puberale fratsen als ‘een musical vind ik stom”, vertelt bestuurslid Gonnie Rooijackers. ,,De jongen die Oliver zou spelen was drie koppen gegroeid en zijn stem een hele octaaf gezakt. Heel triest om dan dat joch zijn hoofdrol ‘af te moeten pakken’. Gelukkig is-ie gebleven en we hebben alles uit de kast gehaald om voor hem het gemis te compenseren.”