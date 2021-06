Oliver moet op zoek naar nieuwe bandietjes

GEMERT - De uitvoering van de musical Oliver door de Stichting Theater en Musical Producties (STEMP) uit Gemert zou in november 2020 plaatsvinden. Door corona kwam echter alles stil te liggen en nu, anderhalf jaar later, start het productieteam weer op. Inmiddels zijn ze voor het eerst sinds lang weer eens live bij elkaar met alle leden van de cast in het Cultuurhuis de Eendracht in Gemert.

De musical is een bewerking van het verhaal over Oliver Twist, een boek van Charles Dickens. Het verhaal gaat over Oliver die ongewild in een kinderbende terechtkomt in het Londen van rond 1800. En daar zit 'm nou de kneep aldus voorzitter Ton Manders.

Quote Op die leeftijd groeien kinderen en veranderen hun zangstem­men Ton Manders

,,We hebben een cast die veelal bestaat uit kinderen in de leeftijden van 7 tot 13 jaar, zij spelen de kleine bandietjes. Op die leeftijd groeien kinderen en veranderen hun zangstemmen. Daarnaast kregen we in de afgelopen maanden een aantal afmeldingen van geroutineerde leden van de cast om begrijpelijke redenen zoals studie, zwangerschap en verhuizingen. We inventariseren vandaag hoe we er precies voor staan omdat we al een auditie dag hebben gepland. We denken zeker tien nieuwe leden te moeten werven, jong en oud.”

Volgens Gonnie Rooijackers, lid van het kledingteam van STEMP zijn veel kostuums al klaar. ,,Daar hadden we in het begin van de coronatijd tijd voor. De repetities waren al ver gevorderd en de eerste acte zat er al helemaal in bij de cast toen we 14 maart 2020 alles stil moesten leggen. Gelukkig hebben we toen besloten om extra meters van de gebruikte stoffen aan te schaffen voor eventuele aanpassingen aan de kleding.” (tekst gaat verder onder foto)

Volledig scherm Scene uit Oliver. © ED

Het decor is vrijwel klaar en dat levert volgens Manders nu ook een probleem op. ,,We zijn heel dankbaar dat we het decor in de hal van carnavalsvereniging De Drumknaauwers hebben mogen bouwen. We verwachten echter dat deze club haar ruimte nodig heeft deze winter voor de voorbereiding van carnaval 2022. We zoeken dus naast nieuw talent ook een droge opslagruimte voor ons decor tot mei volgend jaar.”

Oude en nieuwe talenten

‘Oei, oei!’ en ‘o jee!’ zijn de reacties als even daarna de kinderen binnen komen lopen. ,,Ze zijn allemaal gegroeid”, zegt Manders. ,,Samen met regisseur André de Jong zullen we met oude en nieuwe talenten flink aan de slag moeten om de voorstelling op het niveau te krijgen dat ons publiek gewend is. Maar we hebben er met zijn allen wel heel veel zin in!”

Voor meer informatie en aanmeldingen: gegevens en een foto mailen naar productiestemp@gmail.com. De auditie is op 14 juli.