Olleke Bolleke-pand in Bakel heeft weer huurders

BAKEL - Rolf Tijsma(38) en Marjan Coopmans(55) uit Bakel kregen deze week de sleutel van een leegstand lokaal in de voormalige meisjesschool en kunnen die tijdelijk huren van de gemeente. ,,We kunnen aan de gang.”

,,Ik vond het zo jammer om te zien dat dit historische pand in Bakel al jaren leegstaat.” Rolf Tijsma uit Bakel keek al lang naar het pand waar voorheen - in een gedeelte - peuterspeelzaal Olleke Bolleke zat. Een jaar geleden heeft Tijsma contact gezocht met de gemeente, die eigenaar is, met de vraag of hij een gedeelte van die ruimte kon huren voor verkoop van wijn. Het heeft even geduurd maar inmiddels is de sleuteloverdracht geweest. ,,We kunnen aan de gang."

Toevoeging

Tijsma gaat er twee dagen in de week wijn verkopen, naast zijn baan bij Nedschroef. Daarnaast huurt Marjan Coopmans uit Bakel een ruimte om haar schildercursussen te houden. Tijsma: ,,Vooral in het nieuwe centrumplan is dit gebouw belangrijk. Ik hoop dat in de toekomst lokale partijen uit Bakel, zoals horeca, een streekwinkel en maatschappelijk doelen hier terechtkunnen. Dit zou een mooie toevoeging zijn voor een levendig centrum van Bakel.”

Coopmans geeft al verschillende jaren haar schilderlessen aan leden van de Katholieke Bond van Ouderen en aan een groep mensen die gezellig met elkaar wil schilderen in het Muziekhofke, een ruimte in de oude kosterswoning in Bakel. ,,Vanwege de corona konden we daar niet schilderen, het is nu in deze tijd te klein en met te weinig ventilatie. In september wilde ik weer graag beginnen maar veel cursisten zitten in de risicogroep en durfden niet te komen.” Dus viel ook haar oog op de ruimte waar voorheen Olleke Bolleke zat. ,,Ik ben er ontzettend blij mee.”

Wijnproeverijen

Tijsma is sinds zijn twintigste geïnteresseerd in wijn. ,,Ik vind het erg interessant hoe een wijn van alleen maar druiven zo verschillend van smaak en aroma kan zijn. Ik ben me daarin gaan verdiepen en heb cursussen gevolgd. Ik verkoop nu de wijn online en geef ook wijnproeverijen aan huis. Maar nu kan ik de mensen persoonlijk uitleg geven over de wijnen die ik hier verkoop.” Hardop denkend zien de twee wel mogelijkheden voor samenwerking met een expositie of misschien wel een kerstmarkt.

Marjan Coopmans begint maandag 28 september met haar schildergroepen. Geïnteresseerden kunnen zich voor een schildercursus aan melden via 0611950179. Rolf Tijsma is met zijn wijnwinkel Monsieur Merlot Wijnen en wijnproeverijen elke vrijdag vanaf 9 oktober open van 9 tot 12 uur en van 15.00 tot 20.00 uur en op zaterdagen van 9.00 tot 17.00 uur. Telefonisch is hij te bereiken op 0614228693