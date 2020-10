OM wil 1,5 ton voor ondergrondse kwekerij in tuin Milheeze

DEN BOSCH Een controle van de gemeente na klachten over loslopende honden leverde augustus 2018 een onverwachte vondst op in Milheeze. Onder een tuinhuisje zat een hennepkwekerij. De eigenaar heeft er niks mee te maken, zegt hij maar het Openbaar Ministerie wil een flinke taakstraf en ruim anderhalve ton.

De vondst komt op het conto van een scherpzinnige agent. Die liep in de tuin en zag bladeren liggen. Maar er stonden enkel naaldbomen. Ook rook hij een bekende geur. En met wat zoeken bleek die uit een pijpje te komen dat uit de grond kwam.

Het pijpje kwam uit een verborgen betonnen kelder onder een tuinhuisje. Er waren twee kweekruimtes, met in totaal vijfhonderd planten. Volgens de bewoner had hij de kelder aangelegd als opslagruimte of babykamer, maar kreeg hij hem niet droog.

Twee mille per maand

Net toen de bewoner financieel aan de grond zat, kwam een man op hem af met de vraag of hij het huisje kon huren. Hij wist van de kelder en zei ronduit dat hij er plantjes wilde zetten. De bewoner ging akkoord. Hij liet een nieuwe tegelvloer leggen en hoefde hij zich nergens mee te bemoeien, alleen de twee mille huur per maand op te strijken. Dat stroom en water werden afgetapt wist hij ook niet. Mocht hij betrapt worden, dan zou hij enkel medepleger zijn, had de man belooft.

Tweehonderd uur

Officier van justitie Stijn Revis gelooft er niks van. De man bestaat niet. Toen de politie de hennep vond, zei de bewoner zelf dat hij een kwekerij had aangelegd omdat hij in de schulden zat. Dat trok hij later terug, maar dat ziet Revis wel vaker.

Tijdens de aanleg van de kelder waren ook pijpen en leidingen gelegd die perfect pasten bij de kwekerij. Tweehonderd uur werkstraf, eist hij. Er moet zeker drie keer vijfhonderd planten zijn geoogst, waardoor hij ook 160.000 euro aan criminele winst vordert.

Hardwerkende man

Advocate Leonie van der Grinten kon er niet bij. Haar client is een hardwerkende man, honderd uur per week bezig. Dat hij een fout maakte is niet slim, maar met deze -onterechte en veel te zware -straf en vordering komt hij nooit meer uit de problemen.