Oma's en kapper blij met kinderlintjesregen in Milheeze

Volledig scherm Ingekleurde alternatieve lintjes die Rens (8) en Isa (6) Heesmans gisteren uitdeelden aan oma's en een vriendinnetje in Milheeze. © Jeanne van Ansem

Dit keer heeft het ook niet de koning maar de kinderen van Milheeze behaagd... Zoals Kick(12) en Ploni (10) van Driel uit groep 8 en groep 7. Kick wist meteen wie zijn lintje verdiende: ,,Ik heb het bij Fons van Ras, onze kapper opgehangen. Want Fons mag nu helemaal niet knippen, dat vind ik erg jammer.” Fons was erg in zijn nopjes met de hulde en stuurde vol trots een zelfportret met omgehangen lintje naar Kick.

Quote Ik hang ook een lintje op bij mijn vriendinne­tje Emma van de Horst, want ze maakt altijd tekeningen en armbandjes voor mij. Isa Heesmans, Lintjesregen Milheeze

Zus Ploni bracht haar lintje naar overbuurman Toon Heesmans. ,,Hij heeft het lintje echt verdiend want hij heeft drie weken in het ziekenhuis gelegen omdat hij ziek was van het coronavirus . We zijn blij dat hij weer thuis is.” Heesmans is er erg blij mee.

Echt verdiend

En daar was het het Oranje Comité van Milheeze om te doen. Een gewone koningsdagviering zat er niet in. ,,We wilden toch graag iets op touw zetten voor de kinderen", zegt bestuurslid Ellen Verschuijten. Het comité had daarom de kinderen uit het dorp opgeroepen om afgelopen zaterdag naar het Kerkplein in Milheeze te komen. Netjes op schema van het alfabet en volgens de RIVM-richtlijnen konden ze daar een kleurplaat ophalen met daarop een lintje. Niet alleen mochten ze die naar eigen goeddunken thuis kleuren en versieren, de keuze van de ontvanger was ook aan hen. Verschuijten:,,Ze hangen het bij iemand aan de deur die dit volgens hen echt verdiend heeft."

Volledig scherm Ploni van Driel hangt netjes - coronaproof - haar lintje aan de deur van Toon Heesmans. © DCI Media

Iets lekkers in de emmer

Bij flink wat huizen werd een lintje afgegeven. Rens (8) en Isa (6) Heesmans togen naar wooncentrum de Berken. Rens ging naar de voordeur van oma Tini. ,,Oma verdient dit lintje omdat ze heel veel alleen is en zaterdag is ze 89 jaar geworden." Ze woont op een verdieping en heeft een emmer die ze naar beneden kan laten en weer omhoog kan trekken. ,,Daar kunnen we tekeningen of iets lekkers in doen voor haar", aldus Rens.