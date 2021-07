Oma stierf en opa kon niet worden getest, kleinzoon (22) blaast corona-post in Beek en Donk op: ‘Ik was woedend’

‘We laten hier het gewone leven zo veel mogelijk doorgaan’

2 juli ELSENDORP - Een plek waar mensen met dementie elke dag toch nog wat te kiezen hebben. Willen ze schilderen, de dieren verzorgen of wandelen in de tuin? Een open deurbeleid en volop vrijheid op het drie hectare grote terrein. Dat wordt de nieuwe kleinschalige zorgboerderij Boeijend Erf aan de Ripseweg in Elsendorp. Er is plek voor acht bewoners. Vijf plekken zijn er al vergeven.