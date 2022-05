Oma zei stoppen, maar opa wilde door, desnoods voor ’n halve cent: bakkerij Koolen bestaat nu honderd jaar

Het mag zelfs een klein wonder heten. Miet Ceelen had al een bakkerij toen ze Marinus Koolen uit Someren huwde en hij in 1922 in de zaak kwam. Tien jaar na die start dacht zij erover de ovens aan de Marktstraat voorgoed uit te zetten. ,,Oma Miet wilde er in de crisisjaren mee stoppen”, weet kleinzoon en latere opvolger Rinus Koolen (63), na diens vader Jan.