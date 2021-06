Ombouw gemeentehuis Deurne: Goedkoper kon niet, duurder is niet de bedoeling

DEURNE - Of het niet een onsje minder kon. Dat de verbouwing van het gemeentehuis in Deurne 10,3 miljoen euro gaat kosten, vond de politiek te gortig. Er moest opnieuw en kritisch naar het ontwerp worden gekeken. Het leidde niet tot grote aanpassingen Nu is het vooral hopen dat het niet duurder wordt.

Een voorstel van DOE! en DeurneNu eind vorig jaar om de plannen bij te stellen, werd door de meeste partijen ondersteund. Alleen de VVD was tegen. Toenmalig burgemeester Hilko Mak reageerde ook verre van enthousiast. Hij had zich juist zo hard gemaakt voor dit nieuwe ‘Huis voor de Samenleving', zoals het gemeentehuis nu moet gaan heten. Er was al scherp op de kosten gelet, stelde hij.

Nieuwe, grote bezuinigingsvoorstellen zijn uitgebleven. De gemeente blijkt er daarna in te zijn geslaagd om de raad ervan te overtuigen dat het echt niet veel goedkoper kan, geeft een woordvoerder aan. Dat gebeurde tijdens een bijeenkomst met een werkgroep van de raad, waarin elke partij met één persoon was vertegenwoordigd.

Het enige dat sneuvelde, was de schuifwand in de multifunctionele zaal. Die vervalt. Er zijn drie andere maatregelen genoemd voor als de aanbesteding tegenvalt: Uitstellen van de isolatie onder de vloer van de begane grond, een deel van het meubilair niet of later aanschaffen én te wachten met koop van de zonnepanelen omdat de prijs naar verwachting gaat zakken en de opbrengstcapaciteit gaat stijgen.

Tegen welke prijs?

Leo Cuijpers zat namens het CDA in de werkgroep. ,,Ik ben niet tevreden met de uitkomst, anderen wel. Ik dacht een paar medestanders te hebben, maar helaas.” Michiel Dankers (Doe!) zegt wel tot nieuwe inzichten te zijn gekomen. ,,We kregen te horen wat er wel en niet wordt vervangen of hergebruikt. En dat er op een aantal fronten is afgeschaald. De vraag is nu tegen welke prijs het kan.”

Dat moet blijken uit de aanbesteding. Medio juli wordt de opdracht verstrekt, aldus de woordvoerder. ,,Het kan twee kanten op: meevallen of tegenvallen.”

Gezien de snel stijgende bouwkosten lijkt het tweede scenario het meest waarschijnlijk. Als dat zo is, dan moet het plan verder worden afgeslankt, stelt Dankers. Nog meer uitgeven is voor hem uit den boze.

Thuis werken

Cuijpers vindt nog steeds dat het goedkoper kan. ,,Veel organisaties zijn al bezig met het nieuwe werken", wijst hij op de verwachting dat ook na corona mensen minder vaak op kantoor zullen komen. ,,Het besef is er dat het anders kan. Ik verwacht dat de andere gebruikers van het gebouw niet staan te springen om kantoorruimtes. We hebben daarnaast nog het CCD (Cultuurcentrum). Dat is ook een huis voor de samenleving.”

Volledig scherm Impressie nieuwe Huis van de Samenleving in Deurne © Burobas

Dat er iets met het karakteristieke gebouw moet gebeuren, daarover is geen discussie. De brandveiligheid voldoet niet meer aan de huidige eisen. Om dat op orde te brengen, is 1,2 miljoen euro gereserveerd. Voor groot onderhoud gaat de gemeente uit van 1,5 miljoen euro. Het duurzaam maken kost 2 miljoen, maar dit wordt terugverdiend.

Minder balies

De gemeente grijpt de noodzakelijke ingrepen aan om het pand anders in te richten (kosten 5,6 miljoen). Vanwege de online-diensten zijn er minder balies nodig. Wel is er meer behoefte aan ontmoetingsruimtes, zo werd door Hilko Mak bij de lancering in 2017 geredeneerd. Dat was dus ver voor corona.