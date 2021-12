Omdat Martien wilde voetballen richtte hij zelf maar een club op

Markt Gemert gaat terug naar het Ridder­plein; ‘Daar hoort ie ook thuis’

GEMERT-BAKEL - De wekelijkse markt op maandag in Gemert gaat weer terug naar het Ridderplein. De gemeenteraad is van oordeel dat de weekmarkt daar beter past dan op de huidige plek: de Nieuwstraat, elders in het centrum.

17 december