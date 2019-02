Ommel: alle arbeidsmigranten op één plek

Acht ton aan internet­frau­de kost Elco in Helmond en Aar­le-Rix­tel de kop

9:31 HELMOND/AARLE-RIXTEL - Aan het faillissement van Elco in Helmond en Aarle-Rixtel ging internetfraude vooraf. Het bedrijf maakte bijna 800.000 euro over naar gefingeerde bankrekeningen in China en Roemenië.