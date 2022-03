Ommel lijkt even op Frans dorpstafereeltje door opening ‘nieuwe’ jeu-de-boulesbaan

Vanwege corona liet het moment even op zich wachten, maar het enthousiasme van de aanwezigen was er niet minder om. Onder een aangenaam zonnetje had Ommel even iets weg van een Frans dorpstafereeltje.

De jeu-de-boulesbaan aan het Onze Lieve Vrouweplein is ontstaan vanuit een inzending van Jos van Dommelen voor het Beste idee van Ommel in 2018, een initiatief om de leefbaarheid in het dorp in stand te houden. In het najaar van 2020 werd de baan door vrijwilligers aangelegd. De gemeente Asten heeft maximaal 4000 euro beschikbaar gesteld om het burgerinitiatief te realiseren.