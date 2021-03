Ommel wil geen slaapdorp worden: ideeën over samenwerking Prinsenmeer, wonen in een klooster en fraaier dorpsplein

Tiny house is de oplossing voor veel woonzorgen: ‘Mijn oude huis had kamers waar ik nooit kwam’

4 maart AARLE-RIXTEL - Als Luck Dankers en zijn vriendin Elle bezoekers krijgen in hun kleine huisje in Aarle-Rixtel, zijn er twee typen reacties mogelijk. ‘Wat gaaf, wat goed dat je dat doet. Het ziet er veel groter uit dan gedacht’. Of: ‘Jee, dit is écht heel klein. Man, waar begin je aan?’