Ommel wil ‘substantieel dorp’ worden

OMMEL - Ommel leek de laatste jaren in een vicieuze cirkel terecht gekomen. Door de actiebereidheid in het dorp werd sluiting van basisschool St. Pieter op het nippertje voorkomen. De toekomst van de enige kroeg van het dorp hing meerdere keren aan een zijden draadje, maar de tapkraan bleef open. En dan heb je nog vele verenigingen die het moeilijk hebben. Een nieuw, groot burgerinitiatief moet er nu voor zorgen dat Ommel weer een ‘substantieel dorp’ wordt.

Arie Liebregts en Toon van den Heuvel zijn de initiatiefnemers van Ommel 1000+, een plan wat het dorp weer aantrekkelijk moet maken. Zij hebben allebei dezelfde wens: Ommel moet verdubbelen naar meer dan 2000 inwoners. Dat betekent dat er veel meer woningen in het dorp bij moeten komen. Uitgaande van oude prognoses zou Ommel er de komende jaren slechts gemiddeld twee per jaar bij krijgen. Vanwege deze geringe aantallen komt veel in Ommel onder druk te staan, merkten Liebregts en Van den Heuvel. Tijd voor actie dus.

Plots wel gehoor in gemeentehuis

Na een jaar voorbereiding stappen zij in maart 2018 met hun plannen naar de gemeente, die dan bezig is met een toekomstvisie tot 2030. Na de bestuurswissel vinden de Ommelnaren plots wel gehoor in het gemeentehuis. In januari 2019 vindt een eerste presentatie plaats voor de lokale politiek, maanden later gevolgd door overleg bij de provincie. Gedeputeerde Erik van Merrienboer geeft Ommel de opdracht om met een uitgewerkte dorpsvisie te komen.

Kloosterhistorie en recreatie van belang

Liebregts en Van den Heuvel nemen die uitdaging aan. Ze vinden dat vooral de kloosterhistorie terug moet komen. Daarnaast is recreatie van belang in het dorp. Ze hopen dat mensen bewust voor Ommel gaan kiezen. ,,Dan doen ze ook mee in het dorp”, aldus Van den Heuvel.

Kwaliteit willen we terug

Ommel ligt ‘in de oksel van het stedelijk gebied’, zoals wethouder Janine Spoor het zelf noemt. Pal aan de snelweg A67, dicht bij stedelijke voorzieningen. Spoor verwacht dat veel werknemers uit de Brainportregio langzaam naar de Peel trekken omdat de eerste ring rond Eindhoven volgens haar vol zit. Maar dan moet Ommel wel het nodige te bieden hebben. Van den Heuvel vult aan. ,,75 procent van het dorp is verwoest in de oorlog en daarna is veel ad hoc aangepakt. Er was geen regie en dat is in zo’n situatie natuurlijk begrijpelijk. Wij willen nu de kwaliteit in het dorp terug brengen. Die inhaalslag is nodig.”

Geen einddatum

De plannen die nu op papier staan zijn een eerste aanzet daartoe. De komende tien jaar is het dorp nog wel bezig met de verdere uitwerking. Liebregts: ,,We hebben geen einddatum, het gaat om het proces er naartoe.”