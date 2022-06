Ommel zwaait geliefde kapelaan Harold van Overbeek uit: ‘Iedereen kon altijd bij hem terecht’

Een nieuwe jas voor lichtdruk­ke­rij Dereumaux in Eindhoven, wie was erbij in 1958?

EINDHOVEN - Lichtdrukkerij Dereumaux verhuisde in 1958 naar een nieuw onderkomen in Eindhoven. Wie heeft er nog herinneringen aan of anekdotes over dit bekende Eindhovense bedrijf. Wie kende de eigenaar, heeft er gewerkt of was er klant? En naar welk pand in Eindhoven verhuisde de drukkerij eigenlijk? Wie meer weet, mag zich melden. Mailen kan naar d.hoekstra@ed.nl. Kijk ook op ed.nl/oudedoos voor meer foto’s.

25 juni