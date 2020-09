Ommels ‘beste idee’, 'n Frans tafereeltje, bijna klaar

De dorpsraad in Ommel vraagt de inwoners elk jaar om ideeën in te sturen om het woon- en leefklimaat in het dorp te verbeteren. Uit alle voorstellen wordt het beste idee van het jaar gekozen dat ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. In 2018 kwam het idee voor de aanleg van een jeu-de-boulesbaan bovendrijven. Indiener was Jos van Dommelen.

Frans tafereeltje

Een groep vrijwilligers is onder aanvoering van Van Dommelen en oud-wethouder Theo Martens na de zomervakantie met de uitvoering aan de slag gegaan. Het werk is bijna klaar. ,,De toplaag moet nog worden aangelegd en we moeten het nog een beetje netjes afwerken", vertelt Theo Martens. Later wordt ook nog een bankje geplaatst. ,,Zodat het geheel mooi is aangekleed en we ook in Ommel een mooi Frans tafereeltje kunnen zien", aldus Martens.

De dorpsraad had het plan voor de jeu-de-boulesbaan eerder bij de gemeente ingediend als burgerinitiatief. Die stelde vervolgens geld ter beschikking voor de uitvoering. Wat betreft de ligging van de baan is rekening gehouden met de opstelling van de jaarlijkse kermis. Parkeerplaatsen komen niet in het gedrang.

Een petanquevereniging heeft Ommel nog niet. Martens: ,,Dat hoeft ook niet per se. We gaan in Ommel elke zaterdag met zo'n 25 man mountainbiken; daar is ook nooit een vereniging voor opgericht."

In het kader van het 'beste idee' werden eerder een trapveldje en een beweegroute aangelegd. Het 'beste idee' was enkele jaren geleden ook de aanleiding voor het opstarten van de restauratie van het processiepark.