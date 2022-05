Omrijden tussen Milheeze en De Rips is weer bijna van de baan; opknapbeurt nagenoeg afgerond

Prikkelarm circus strijkt neer in Gemert: ‘Rustige acts zijn voor artiesten keihard werken’

Geen schrikeffecten, harde muziek of een flitsend lichtplan. Het Circus in de Zorg dat zondagmiddag haar circustent neerzette in Gemert, is er juist speciaal voor mensen die blij worden van wat meer rust.

29 mei