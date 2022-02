Omroep Peelrand naam nieuwe fusieomroep in Laarbeek en Gemert-Bakel

Kort nieuwsLAARBEEK/GEMERT-BAKEL Omroep Peelrand, dat is vanaf 28 februari de naam van de nieuwe omroep voor Laarbeek en Gemert-Bakel. Die komt voort uit een fusie tussen Omroep Kontakt in Laarbeek en Omroep Centraal in Gemert-Bakel.