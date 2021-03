Omstreden huisarts Elens blijft pas vaccineren na verplichte handtekening, inspectie meent dat dit ‘patiënten in verwarring kan brengen’

Buurt: geen uitbrei­ding varkens­stal in Gemert

4 maart GEMERT - De varkenshouderij aan de Rooije Hoefsedijk in Gemert zou voorlopig niet mogen beginnen met verbouwen om een verdubbeling van het aantal varkens in het bedrijf mogelijk te maken. Eerst moet duidelijk zijn of die aanstaande uitbreiding van dat bedrijf aan de rand van Gemert wel rechtmatig en volgens de regels is.