Omstreden varkensstal in Gemert mogelijk op andere plek

Café d’n Egelantier in Someren per direct dicht wegens coronabe­smet­tin­gen

25 september SOMEREN - Café d'n Egelantier in Someren gaat per direct dicht wegens coronabesmetting van een personeelslid en een bezoeker. Dat heeft de eigenaar van het café in overleg met burgemeester Dilla Blok besloten. De deuren blijven tien dagen dicht.