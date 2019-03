Omvallende boom in je buurt? En wie bel je dan?

Hij zat zondag net voetbal te kijken toen hij vanuit zijn appartement een boom van links naar rechts zag zwiepen. De grote plataan van de basisschool in hartje Neerkant leek het te gaan verliezen van de rukwinden. ,,Dat gaat die boom niet halen, zeiden we meteen tegen elkaar. De wortels kwamen steeds losser te liggen. We waren bang dat hij om zou vallen. Daarom belde ik de brandweerkazerne hier in Neerkant”, vertelt meneer Crommentuyn. Maar de brandweer kon niets voor hem betekenen. ,,Ze moesten opdracht krijgen van de gemeente om te komen kijken, zeiden ze. Ik snapte het niet. Als hij zou vallen, zou de boom op de weg landen. Dat is toch levensgevaarlijk?”

Uiteindelijk waaide de boom inderdaad om en ruimde de brandweer het hout op. Een dag later begrijpt meneer Crommentuyn er nog altijd weinig van. ,,Je wil helpen en dan komt er niemand.” Zijn reactie is logisch, laat de Veiligheidsregio weten. ,,Het is niet altijd duidelijk wie er ingeschakeld moet worden, daar hebben we een protocol voor. In dit geval ging het om een boom op het privéterrein van een school en dan moet de gemeente worden ingeschakeld. Zij hadden dan contact op moeten nemen met het schoolbestuur. Als de boom op openbaar terrein zou staan en hij dreigde om te vallen, moet er met 112 worden gebeld.” Uiteindelijk ging er wel iemand van de brandweer de zaak beoordelen. ,,Maar toen hij aankwam was de boom al omgewaaid. Een deel van de takken lag op de openbare weg, die hebben we dus weggehaald.”

In Deurne kan in dit soort stormgevallen 's avonds en in het weekend met het spoednummer gebeld worden. Voor die optie kun je kiezen als je het algemene nummer belt. Er kwamen zondag in totaal 18 meldingen van stormschade binnen, aldus een woordvoerder. Aannemers en gemeentemensen hebben die dag door heel Deurne bomen en takken opgeruimd.