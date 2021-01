Omvang glas-in-loodraam Someren-Heide inspireert studenten: ‘Als mijn ontwerp klaar is kom ik het graag zelf presenteren’

SOMEREN-HEIDE- Het grote glas-in-loodraam in de voormalige Jozefkerk in Someren-Heide krijgt een nieuwe bestemming. Tien vierdejaars studenten van het St. Lucascollege in Boxtel geven alvast een schot voor de boeg.

De 19-jarige studente Geertje Peters is onder de indruk van het enorme glas-in-loodraam dat 10 meter hoog en 30 meter breed is. Ze herkent het verhaal van de ark van Noach. ,,Het begon namelijk vroeger al, toen ik met Playmobil speelde. Dat was denk ik de eerste keer dat ik erover hoorde, ik heb het altijd een interessant en geniaal idee gevonden.” Peters is blij met de opdracht. Ze wil vooral haar kennis over het materiaal glas in lood uitbreiden. ,,Als mijn ontwerp klaar is kom ik het natuurlijk graag zelf presenteren in de kerk in Someren-Heide.”

Inspiratie opdoen voor leeropdracht

In totaal tien vierdejaars-studenten van het St Lucascollege uit Boxtel hebben de Jozefkerk in Someren-Heide bezocht om inspiratie op te doen voor een leeropdracht over de herbestemming van het grote glas in loodraam. Het initiatief hiervoor komt van het Dorpsoverleg.

,,Zij hebben ons gevraagd om een creatieve herbestemming te bedenken voor het glas-in-loodraam”, zegt projectverantwoordelijke Ingrid Stoffels. ,,Zij vragen een idee en een recept om op inventieve en eigen wijze het glas-in-loodraam een waardevolle herbestemming te geven.”

De studenten werken acht weken individueel aan het project en krijgen begeleiding van René Siebum, die met de studenten in De Hei is geweest. De lessen gaan verder op het college of online thuis. ,,Op locatie is de onderzoekfase begonnen, de studenten leerden de betekenis van de afbeelding van de Ark van Noach en over het materiaal dat gebruikt werd en ook wat het enorme glas-in-loodraam betekent voor Someren-Heide.”

Quote Vorige week hebben ze ons hun ideeën laten zien en later komen zij met de werkstuk­ken naar De Hei Mireille Winkelmolen

Volgens Mireille Winkelmolen van het Dorpsoverleg zijn de dorpsgenoten erg blij met de studenten. ,,Vorige week hebben ze ons hun ideeën laten zien en later komen zij met de werkstukken naar De Hei. In het voorjaar zijn we van plan om in de kerk een expositie houden en kan ook Geertje haar presentatie doen.”

Ik houd van upcycling

Medestudent Bo Toonders (20) mocht zelf bedenken wat zij zou doen als ontwerper. ,,Die vrijheid daagde mij uit om er een echt object van te maken. Ik houd van upcycling (aan oude materialen een nieuwe en meer duurzame functie geven, red.) bij deze opdracht krijg ik daar ook de kans voor. Nu ik het verhaal van Noach ken, geeft dat mij extra motivatie bij het werken aan de opdracht.”

Student Aila Surminski (20) vindt het een leerzame opdracht. ,,Je leert er een hoop van en krijgt ervaring met het samenwerken met opdrachtgevers. Ter plekke werd pas echt duidelijk hoe groot het raam is, die omvang sprak mij aan en inspireerde mij het meest.”