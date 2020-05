Omwonenden in Walsberg zitten met veel vragen na coronabesmetting bij nertsbedrijf

Net buiten het afgezette gebied aan de Hemelrijkseweg wonen Ad en Elly van Mierlo. Hij onderbreekt zijn werk in de moestuin voor een gesprek. ,,We zouden vanmiddag (zaterdag, -red) moederdag vieren met de kinderen, omdat het zondag koud weer gaat worden. Maar kan dat nog wel?”

Voorzichtig

Van Mierlo heeft de brief gelezen van burgemeester Hilko Mak die vrijdagavond bij de omwonenden werd bezorgd. Daarin stond een landelijk informatienummer . ,,Dat heb ik vanochtend gebeld met deze vraag. Maar ze bleven erg voorzichtig. Eerst zeiden ze dat het beter was om geen visite te ontvangen, later dat het toch wel zou kunnen.” Na overleg met zijn echtgenote Elly is besloten het kleine familiefeestje in de ruime tuin toch maar door te laten gaan.

Van Mierlo heeft al gesproken met de echtgenote van de nertsenboer. ,,Ze zei dat het allemaal erg overdreven wordt, dat er maar een paar dieren ziek waren.” Veel zorgen om zijn eigen gezondheid maakt de buurtbewoner zich niet: ,,We hebben er hier geen last van.”

Behoorlijk geschrokken

De naaste buurvrouw van de nertsenfarm aan de Vinkenweg in Walsberg is behoorlijk geschrokken van de uitbraak van corona onder de pelsdieren. Zij woont op slechts een paar honderd meter van de stallen, samen met haar man, twee kinderen van 8 maanden en vijf jaar en haar beide ouders in een naastgelegen woning op hetzelfde perceel.

,,Het was wel een schok toen ik vanochtend de brief van de burgemeester las", zegt de vrouw, die niet met haar naam in de krant wil. Zij zit nu met tal van vragen. ,,Ik ga een paar keer in de week in de buurt twee en een halve kilometer hardlopen. Mag ik dat blijven doen nu wandelaars en fietsers niet meer over de straat mogen? Mag ik nog gaan wandelen met mijn jongste kind in de kinderwagen? Kan ik nog boodschappen of pakketjes thuis laten bezorgen? Mag ik visite ontvangen op anderhalve meter afstand? We hebben hier ook veel dieren. Een hond, kippen, een haan, een pauw. Kunnen die nu ook corona krijgen?”

Schoonheidssalon

De vrouw heeft recent gesproken met de dochter van haar buren, die een schoonheidssalon aan huis heeft. ,,Ik heb daar volgende week een afspraak. Kan die nog wel doorgaan?” Van haar buren heeft zij nog niets gehoord over de besmetting.

De zoon van de eigenaar van de nertsenfarm in Walsberg, die zelf ook in het bedrijf werkt, verwijst voor nader commentaar naar landbouworganisatie ZLTO en het ministerie van Landbouw. Zelf wil hij niet reageren.