Omwonenden: niks verleggen, geen andere aansluiting, maar Bosscheweg gewoon afsluiten

Kort nieuws Gemert steunt massaal heropening Keizer, Brabantse pluim voor groentekwe­ker Lierop

19 april Gemert - Maar liefst 1500 cadeaubonnen van honderd euro, bestemd ter ondersteuning voor de heropening van Brasserie De Keizer, zijn er gekocht door Gemertse inwoners. Zij steunen daarmee de plannen van Jan Wijn van Café Dientje en zijn compagnon Frank Boekelder om de brasserie, die al sinds de zomer van 2020 gesloten is, te gaan exploiteren. Eigenlijk waren er slechts vierhonderd cadeaubonnen te vergeven, maar door de enorme belangstelling is er een aantal bijgedrukt en staat de teller inmiddels op vijftienhonderd. ,,Dit hadden we nooit durven hopen. We zijn er helemaal van onder de indruk,” vertelt Jan Wijn. ,,Het is een prachtig resultaat en het is hartverwarmend om te merken dat onze plannen door Gemert zo gedragen worden. Voor elke bon van honderd euro kunnen kopers in beide zaken voor honderdvijftig euro eten en drinken. Inmiddels is de actie gesloten.