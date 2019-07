Omwonenden vliegbasis De Peel gruwen van komst straaljagers

update + video FIOD doet inval bij Auto Corsten in Mariahout, landelijk 500 auto's in beslag genomen

1 juli EINDHOVEN - Bij Auto Corsten in Mariahout is maandagochtend een inval gedaan door de Fiscale Inlichtingen en OpsporingsDienst (FIOD). Ook op andere plekken in het land zijn bij bedrijven invallen gedaan. Dit gebeurde in een onderzoek naar grensoverschrijdende btw-fraude, het ‘mogelijk faciliteren van witwassen en valsheid in geschrifte bij de export van auto’s’.