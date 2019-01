Onbekende, 100 jaar oude schoorsteen in Aarle-Rixtel krijgt gezicht

De schoorsteen schuift 35 meter op en wordt een centraal punt in een nieuw bouwplan, daar heeft de gemeente deze week een vergunning voor afgegeven. Hoewel de verplaatsing is toegestaan, zal die nog even op zich laten wachten. Guus Franssen, vastgoedontwikkelaar uit Lieshout verwacht dat eind september, begin oktober de schoorsteen in de hijskraan komt te hangen. ,,Als we hem nu al gaan verzetten, is het wel heel prematuur."