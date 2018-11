Onbekende auto uitgebrand op zandpad in Lieshout

Eerste editie Elfde van den Elf­de-festival in De Hei onder de parasol

11 november SOMEREN-HEIDE - Het kerkplein in Someren-Heide is bijna geheel verstopt onder een megaparasol en een aantal tenten, om de bezoekers van het eerste Elfde van den Elfde-festival te laten schuilen voor de verwachte regen. Onder die overkapping is op een groot doek de landkaart van Zuid-Nederland te zien, met de drie plekken waar gisteren op grootse wijze het carnavalseizoen is geopend: Den Bosch, Maastricht én daar precies in het midden: het land van de Keijepaol in Someren-Heide!