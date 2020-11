Ondernemer Asten ‘overrompeld’: drugsketels en vuurwapens gevonden en compagnon opgepakt

Negenti­gers Truus en Leo laten zich niet zomaar van de tennisbaan vegen

7 november DEURNE - Ze worden deze maand allebei negentig, Truus van Dalen en Leo Molenaars. De twee zijn een keer of drie per week op de tennisbaan te vinden. ,,Er zijn er die denken: zó, die oudjes zullen we er eens uit spelen. Maar hahaha, dan komen ze toch van een koude kermis thuis.”