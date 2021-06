Ondernemer wil na 10 jaar huren eindelijk zelf iets opbouwen: Sportzaak in Asten verhuist naar voormalige boekhandel

Na een jaar online vergaderen zijn de Huiskamers van Laarbeek helemaal klaar om open te gaan

28 mei LIESHOUT - Ruim een jaar geleden ging het beheer van de gemeenschapshuizen in Beek en Donk, Lieshout en Mariahout over in de Stichting Dorpshuizen Laarbeek. Maar door corona gingen ze niet open. ,,We vroegen ons een tijdlang af: hoe overleven we dit?”