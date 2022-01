Ondernemers in Asten ‘moeten even de centen op zak kunnen houden’: Voorstel tot schrappen of verlagen van reclamebelasting

Aanvulling Rijk niet voldoende

Steunen in moeilijke tijd

De drie partijen vinden daarom dat de gemeente Asten hulp moet bieden om deze zaken overeind te houden. ‘Het is een bittere noodzaak om de ondernemers die van belang zijn voor het zorgen voor een levendig Asten te steunen in moeilijke tijden buiten hun schuld om’, schrijven de partijen.

Kost hoe dan ook geld

Daarom ligt er nu een verzoek aan het gemeentebestuur om te onderzoeken of de reclamebelasting in 2022 ‘getemporiseerd of teruggedrongen’ kan worden, met name voor de niet-essentiële winkels en horecazaken. Dit zal hoe dan ook geld kosten. Algemeen Belang, PGA en de VVD pleiten ervoor dat dit door de gemeente betaald wordt.

,,Het gaat om enkele tientjes per ondernemer. Ik zie het meer als een klein steuntje in de rug”, zegt VVD’er Ton van Egmond. ,,We moeten alles doen wat we kunnen doen. Zodat de ondernemers even de centen in hun zak kunnen houden.”