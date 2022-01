Ondernemers uit protest tegen winkelsluiting letterlijk in hun hemd: ‘Dat we het met zijn allen doen geeft een warm gevoel’

De boodschap is duidelijk: ondernemers voelen zich in hun hemd gezet. Ze zien hun financiële reserves als sneeuw voor de zon verdwijnen omdat hun winkels dicht moeten blijven, terwijl dezelfde producten op de weekmarkt, bij het Kruitvat of net over de grens wel verkocht mogen worden. „De balans is weg”, zegt Ton Koppens van Shoeby Asten. „Mensen gaan wel op wintersportvakantie, maar ik moet mijn winkel dichtgooien.”