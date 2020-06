Ondernemerscafé Deurne succesvol online

Vleesver­wer­ker Van Rooi Meat na coronapro­ble­men: ‘Geen werknemers meer in grote Duitse huizen’

14:43 HELMOND - Van Rooi Meat in Helmond wil niet meer dat haar arbeidsmigranten in Duitsland wonen. In de grotere huizen wonen zij met te veel op elkaar. Ondertussen mag het bedrijf komende week elke dag met meer mensen aan de slag na de tijdelijke sluiting vanwege corona.