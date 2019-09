Ondernemersfonds Laarbeek wordt transparanter

De eerste stappen zijn al gezet: er is een internetpagina in de lucht met daarop meer informatie over de activiteiten van het Ondernemersfonds Laarbeek. De komende tijd zullen nog meer veranderingen plaatsvinden, kondigt het bestuur aan. Met de gemeente is afgesproken dat voortaan niet alleen de accountantsverklaring, maar ook de jaarrekening beschikbaar wordt gesteld. Alle spaartegoeden krijgen een bestemming, opdat het geld niet zomaar op een bankrekening zwerft.

De afspraken zijn gemaakt naar aanleiding van een enquête die onder de Laarbeekse ondernemers is gehouden. Zij betalen via de onroerende zaakbelasting (ozb) mee aan het fonds, dat gezamenlijke voorzieningen betaalt die ondernemend Laarbeek beter op de kaart moeten zetten. ,,Die enquête heeft ons een spiegel voorgehouden", zegt secretaris Jack Vlaming. ,,De belangrijkste conclusie was wel dat we te weinig transparantie lieten zien. We hebben 1100 ondernemers die wel eens wilden weten wat we nou met hun geld deden? Ze hebben groot gelijk.”

Jaarlijks krijgt het Ondernemersfonds Laarbeek een voorschot van 100.000 euro, het restant wordt na afloop van het boekjaar uitbetaald op basis van de exacte ozb-inkomsten. Op de site kunnen geïnteresseerden al inzien waar het geld de afgelopen jaren naar toe ging, zoals de aanschaf van hangende bloemenmanden door heel Laarbeek in 2017 (14.588 euro) of een bijdrage aan de opening van het Oranjeplein in Mariahout (2500 euro).