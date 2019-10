Onderzoek in Gemert naar ‘cultuurhuis‘ in kasteel

GEMERT - Cultuurcentrum De Eendracht en KunstLokaal in Gemert worden in de toekomst mogelijk ondergebracht in het kasteel. De gemeente Gemert-Bakel trekt 182.000 euro uit om te onderzoeken of één gezamenlijk ‘cultuurhuis‘ in of bij het kasteel mogelijk is.