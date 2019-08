Onderzoek in misbruikzaak van Prinsen uit Someren is 'doorbraak'

Dat oordeel velde ook de rechtbank in Roermond over de zaak Prinsen. Het gerechtshof in Den Bosch staat nu echter toe dat getuigen worden gehoord. ,,Verjaring is op zich een vrij hard gegeven", stelt Zegveld. De daad is in de jaren zestig gepleegd. Dat is veel langer geleden dan de verjaringstermijn van dertig jaar. ,,Maar met het argument van redelijkheid en billijkheid kan daar van worden afgeweken. Belangrijk is of er nog bewijs is waarmee je het verhaal kunt onderbouwen. Als dat bewijs er volop ligt en de congregatie zegt 'we betwisten het niet', dan is de vraag waar die verjaring voor dient."