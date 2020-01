Onderzoek museum Asten kan starten

Recensie 800 jaar Handel komt voorbij in geslaagd concert

9:41 In twee uur tijd 800 jaar Handel laten zien is een hele klus. Toch is het fanfare Sint Cecilia afgelopen zaterdagavond gelukt om in het eigen gemeenschapshuis de Bron de boeiende geschiedenis van het oudste Maria-bedevaartoord van Brabant in een notendop te verbeelden. En verklanken. Want het concert Haenle Verklanckt zat vol prachtige muziek zoals Malle Babbe, Het Dorp, The Acrobat,Floris en The Sound Of Silence. De beelden waren zo mogelijk nog mooier en zorgden in de stampvolle zaal voor veel herkenning.