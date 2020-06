Onderzoek naar bouwbehoefte in ’t Eind

SOMEREN-EIND - Aan welk type woningen is behoefte in Someren-Eind? Een nieuwe werkgroep gaat dit onderzoeken en brengt hierna advies uit aan het gemeentebestuur. ,,Meer jongeren huisvesten is goed voor continuering van de clubs.”

Het is een verwijt dat vaak te horen is in het dorp: er wordt veel te weinig gebouwd in Someren-Eind. Met de tientallen woningen in de Goede Vaart komt daar de komende jaren eindelijk verandering in. Dat is echter geen reden om achterover te leunen. Een werkgroep gaat dit allemaal begeleiden en zoeken naar nog meer locaties.

De werkgroep Wonen is een onderdeel van de dorpsraad. Volgens Hans Toonders wil ze een serieuze onafhankelijke gesprekspartner namens de inwoners van Someren-Eind zijn voor de gemeente. In de werkgroep zitten naast Toonders nog makelaar Koen Wijnen, architect Maarten van Vroonhoven, Veerle van den Biggelaar namens de jongeren en bouwkundig begeleider Maurits Leesberg.

Om goed onderbouwd aan tafel bij de gemeente te kunnen zitten, wordt binnenkort een vragenlijst rondgestuurd in het dorp. De werkgroep wil graag van starters, doorstromers, senioren en anderen weten welke woonbehoeften er nu en in de toekomst zijn. Ook oud inwoners van Someren-Eind worden nadrukkelijk uitgenodigd de enquête in te vullen.