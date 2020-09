Onderzoek naar gebruik telefoon na zware botsing in Someren, twee gewonden met spoed naar ziekenhuis

Pater Pierre Sonnemans 1937-2020: 'Man van de zon’

26 augustus NEERKANT - Een kleurrijk persoon die altijd druk bezig was en zich helemaal wegcijferde ten gunste van zijn gelovigen. Dat was pater Pierre Sonnemans uit Neerkant, die maandag na een kort ziekbed overleed in een verpleegtehuis in Sint-Pieters-Leeuw( België). Hij werd 83 jaar.