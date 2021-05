Onderzoek naar overval in Lieshout is afgerond, één verdachte nog op de vlucht

Woningover­val­lers Tilburg ook verdacht van overval in Lieshout waarbij bewoner urenlang vastzat

19 maart LIESHOUT - Er bestaat een verband tussen de heftige woningoverval in Lieshout in oktober en twee woningovervallen in Tilburg begin vorige maand. Dat vermoedt de politie. Die heeft twee verdachten van de Tilburgse zaak nu ook in beeld als verdachte voor de zaak in Lieshout. Een maand geleden werden voor de overval in Lieshout al twee anderen aangehouden.