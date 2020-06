Onderzoek naar stijging kosten sociaal domein Someren

Veelpleger uit Helmond wil niet tussen verslaaf­den zitten na zoveelste inbraken

12:06 DEN BOSCH - Dat had hij niet moeten zeggen! Vanaf het strafbankje mompelde Helmonder Marinus S. dat inbraken ‘maar een licht vergrijp zijn’. Dat schoot de officier van justitie in de verkeerde keel. “Juist in je huis moet je je volledig veilig kunnen voelen. Als daar met lomp geweld wordt binnengedrongen is dat bijzonder heftig. En het moet nu maar eens afgelopen zijn met meneer.”