Onderzoek naar vernieuwing centrum Milheeze

De gemeenteraad heeft dat besloten op voorstel van de fracties van het CDA en de Dorpspartij. In een gezamenlijke motie stelden fractievoorzitters Stephan Janszen (CDA) en Bart van Oort (Dorpsartij) overtuigd te zijn van de noodzaak om daar goed naar te kijken. De voltallige raad schaarde zich tijdens de bespreking van de gemeentebegroting voor het komende kalenderjaar achter het het voorstel van de beide coalitiepartijen.

Kanttekening

Ook wethouder Anke van Extel - van Katwijk (CDA) van Ruimtelijke Ordening had wel oren naar het voorstel. ,,Maar ik wil daarbij toch wel een kanttekening plaatsen", aldus Van Extel, die begin volgend jaar Gemert verlaat om burgemeester van Asten te worden. ,,Het geld is bestemd voor een haalbaarheidsonderzoek, niet voor het opknappen van het dorpscentrum zelf", zo zei ze. ,,Daarover kan de raad pas een besluit nemen als het onderzoek is afgerond en bekend is wat voor prijskaartje aan de opknapbeurt zelf hangt.”

Quote Dit is nodig om de leefbaar­heid van het dorp in stand te houden

De projectgroep Centrumplan Milheeze is samengesteld door het dorpsoverleg Milheeze omdat er in het centrum het nodige moet gebeuren om de leefbaarheid van het dorp in stand te houden. Zo moet er een nieuwe plek gezocht worden voor de supermarkt, omdat die op de huidige plek vanwege een gebrek aan parkeerplaatsen niet meer rendabel is. Overigens nemen Ton van Buel en Evelien van de Mortel de Dagwinkel in Milheeze op 1 januari aanstaande over van de ouders van Van Buel.

Kastanjelaar

Ook het brengen en halen van de kinderen bij Kindcentrum de Kastanjelaar zorgt verkeerstechnisch voor de nodige problemen. Bovendien is de kinderopvang uit haar jasje gegroeid en is de verwachting dat de school in de toekomst weer zal gaan groeien. Verder dateert de gymzaal uit het jaar 1972 en is deze inmiddels hard aan vervanging toe.

Verder is gemeenschapshuis De Schans te klein geworden vanwege het toenemend aantal vereniging dat hier activiteiten ontplooit. Ook zijn de de toegang en de faciliteiten voor mindervaliden van De Schans onder de maat.

Het dorpsoverleg en de projectgroep houden er bovendien rekening mee dat de kerk in het dorp in de toekomst een andere functie krijgt. In het haalbaarheidsonderzoek zou daarom ook al gekeken moeten worden naar een eventuele herbestemming.