Onderzoek naar verplaatsen Gemerts varkensbedrijf is klaar

Analyse Kwestie Schoolmees­ters zet verhoudin­gen in Someren weer op scherp en legt verziekte cultuur in politiek bloot

SOMEREN - Het functioneren van de ontslagen wethouder Guido Schoolmeesters in Someren ligt niet alleen al ruim een jaar onder een immens vergrootglas, het verdeelt de mensen in de politieke arena ook tot op het bot. De sfeer in het gemeentehuis lijkt er bovendien behoorlijk onder te lijden, zo bleek deze week in de rechtbank.

18 februari