Onderzoeker vindt karkassen van tien buizerds in Deurne: ‘Vogelgriep ligt totaal niet voor de hand’

DEURNE - Een onderzoeker van roofvogelwerkgroep de Peelhorst trof zondag tien dode buizerds aan in een bosje aan de Trienenbergweg in Deurne. Volgens de politie is het vrij uitzonderlijk dat buizerds met zovelen dicht bij elkaar overlijden. De NVWA denkt niet dat vogelgriep de oorzaak is.

Omdat het al karkassen waren heeft dierenpolitie Oost-Brabant ze laten liggen. ,,Er waren geen sporen dat ze door een jager aangeschoten waren of dat ze in een klem hadden gezeten. Bij ons dus de vraag wat met de vogels is gebeurd”, zegt een politiewoordvoerder.

Wat er precies is gebeurd blijft een mysterie. Bij de NVWA, die dierziektes onderzoekt en bestrijdt, is niks over de tien dode buizerds bekend. ,,Wij hebben geen melding gekregen”, geeft woordvoerder Lex Benden aan.

Wel is het volgens Benden onwaarschijnlijk dat de heersende vogelgriep iets met de opmerkelijke vondst te maken heeft: ,,Vogelgriep als doodsoorzaak ligt totaal niet voor de hand. Het is in dat geval niet normaal dat tien buizerds bij elkaar in de buurt overlijden.”

Ziekte of gif

Daardoor denkt Benden ook niet snel aan andere ziektes: ,,Als ze leven, zie je buizerds ook niet snel met zoveel bij elkaar. Het zou kunnen dat ze iets giftigs binnen hebben gekregen, dat hoeft niet met opzet te zijn geweest. Maar ook dan zie je ze niet naast elkaar liggen.”

Wanneer de NVWA alsnog een melding ontvangt, zal deze worden beoordeeld. Daarna zou de autoriteit onderzoek kunnen doen.

Oproep

Ondertussen zoekt de dierenpolitie naar getuigen. ,,Zijn ze mogelijk vergiftigd of is er iets anders aan de hand? Dat horen we graag. Dus vooral de oproep aan mensen als ze iets weten om contact met ons op te nemen", aldus Dierenpolitie Oost-Brabant.