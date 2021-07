Onderzoeksbureau wil zelf niet verhoord worden over ontslagzaak wethouder Someren: ‘Vooraf is vertrouwelijkheid toegezegd’

Ontslagen wethouder Guido Schoolmees­ters uit Someren woest over bewering gewiste appjes: ‘Er zit iemand glashard te liegen’

16 juli SOMEREN - Even verliest oud-wethouder Guido Schoolmeesters zijn zelfbeheersing. Volgens hem liegen de vertegenwoordigers van het gemeentebestuur deze donderdagavond glashard over het wissen van appjes in zijn ontslagzaak. Hij slaat met de vuist op tafel tijdens een zitting van de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie. ,,Daar klopt helemaal niets van.”