Ongeluk met twee auto's op A67 bij Lierop, één persoon gewond

‘Dure mensen’ buigen zich over Liesselse paarden­stal

10 september DEN HAAG/LIESSEL - Een hoofdstuk erbij in een alsmaar dikker wordend boek. Dat werd donderdag geschreven in Den Haag. In de reeks procedures, rechts- en beroepszaken die het paar Saskia van Wieringen en Peter Hall uit Liessel voert, ging het nu weer eens over de paardenstal van de buren Piet en Francien Goossens.