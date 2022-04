Ongeluk met twee vrachtwagens op A67 richting Eindhoven tussen afrit Liessel en Someren, vluchtstrook open voor verkeer

Somerenaar Leon van de Moosdijk voorgedra­gen als wethouder in buurgemeen­te Asten

ASTEN - Somerenaar Leon van de Moosdijk wordt door de VVD in Asten voorgedragen als de nieuwe wethouder. Opvallend, want zijn partij is in Someren nog altijd in de race voor een plekje in het gemeentebestuur aldaar.

