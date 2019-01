Ongeluk met vrachtwagen op A67 bij Liessel

Verplaat­sing volkstuin­tjes Gemert in impasse

8:15 GEMERT - De verplaatsing van het volkstuintjescomplex in Gemert is in een impasse geraakt. Volkstuinvereniging Doonheide beroept zich op een eerder gedane toezegging van de gemeente Gemert-Bakel, maar die stelt nu dat die niet meer van toepassing is.